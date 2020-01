L'attaquant international algérien de l'AS Monaco (Ligue 1 française de football) Islam Slimani, a réitéré à ses dirigeants son désir de quitter le club de la Principauté cet hiver, pour retourner éventuellement en Premier league anglaise, a rapporté lundi soir France Football.

«Inarrêtable lors de la première partie de saison avec Leonardo Jardim, Islam Slimani ne souhaite plus évoluer à l'AS Monaco.

L'international algérien a réitéré son désir de quitter le club de la Principauté (...) L'international algérien a de nouveau répété à ses dirigeants son souhait de quitter le club», indiqué FF.

Alors que tout marchait pour lui en début de saison, le limogeage de l'entraîneur portugais Leonardo Jardim, à l'origine du recrutement de Slimani (7 buts et 8 passes décisives en Ligue 1), et son remplacement par l'Espagnol Robert Moreno a fini par changer la donne pour le meilleur buteur en activité de l'équipe nationale, relégué sur le banc des remplaçants.

«Courtisé par des grands clubs anglais (Manchester United, Tottenham), Slimani espère retourner en Premier League lors de ce mercato d'hiver.

Mais le joueur sait que son temps de jeu va être amputé par l'arrivée de Roberto Moreno.

Il estime également qu'il va être le grand sacrifié avec le passage du 4-4-2 ou 4-3-3. A 31 ans, il ressent une forme d'ingratitude et veut rejoindre une équipe où il se sent désiré», souligne le magazine française, reprenant les informations des médias anglais qui ont évoqué l'intérêt de Man United et de Tottenham pour les services du buteur des «Verts».

Le club monégasque a déjà repoussé une offre d'Aston Villa (Premier league anglaise) pour Slimani, jugée insuffisante par la direction de Monaco. Avant de rejoindre Monaco l'été dernier en provenance de Leicester City (Angleterre) pour un prêt d'une saison, Slimani (31 ans) avait évolué à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle (Angleterre), également sous forme de prêt, mais n'avait pu s'exprimer pleinement.

Slimani, blessé, n'a pas été convoqué pour le match à domicile face à l'AS Saint-Etienne, prévu ce mardi soir (20h55), dans le cadre des 1/8es de finale de la Coupe de France.