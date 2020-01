Huit (08) boxeurs algériens se sont qualifiés aux finales des Championnats arabes cadets (garçons), organisés du 23 au 29 janvier au Koweït.

Il s'agit de Lakache Soltane (48 kg), Benmehani Youcef (50 kg), Lameche Abderahmane (52 kg), Selmi Abdelkader (54 kg), Benaïssa Abdelkader (56 kg), Touati Mohamed Merouane (60 kg), Bensot Mohamed (63 kg) et Kanouni Oussama (75 kg).

En revanche, les boxeurs Aïche Fouad (80 kg), Houasni Aymen (66 kg) et Kaiber Mohamed (70 kg) ont décroché la médaille de bronze après avoir atteint le stade des demi-finales. Les finales se disputent mardi.

Treize (13) boxeurs de la sélection algérienne cadets (garçons) prennent part aux Championnats arabes, sous la conduite du staff technique national composé des entraîneurs Brahim Kechida et Hamadache Brahim.

Le programme des finales :

(48 kg) Lakache Soltane (ALG)-Ahmed Fouad (Irak)

(50 kg) Benmehani Youcef (ALG)-Mohamed Hedi Kasmi (Tunisie)

(52 kg) Lameche Abderahmane (ALG)-Omar Ahmed Rezk (Egypte)

(54 kg) Selmi Abdelkader (ALG)-Mohamed Ben Mansour (Tunisie)

(56 kg) Benaïssa Abdelkader (ALG)-Zien Al-Abden (Syrie)

(60 kg) Touati Mohamed Merouane (ALG)-Mohamed Al-Sayed Mahmoud (Egypte)

(63 kg) Bensot Mohamed (ALG)-Ali Al-Maddad Al-Hussein (Syrie)

(75 kg) Kanouni Oussama (ALG)-Omar Abdelalim Al-Husseiny (Egypte).