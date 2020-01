Imène Zitouni a ainsi relevé le défi avec succès, elle qui a été victime, l'année dernière, d'un grave accident de la route l'ayant plongée dans un coma de six jours à l'hôpital.

Eloignée des piscines pendant un certain temps, elle a finalement effectué, contre toute attente, un come-back réussi à la compétition.

Dans les épreuves de la catégorie juniors, Zitouni a effectué une razzia en remportant 13 médailles au total, dont neuf en or.

Elle a pris la première place aux 50, 100 et 200 m dos, aux 50, 100 et 200 m papillon, aux 100 et 200 m 4 nages et également au 50 m nage libre.

Zitouni a par ailleurs remporté une médaille d'argent au 400 m 4 nages.

Dans les courses de relais, elle a décroché trois médailles d'or aux 4x100 m NL, 4x200 m NL et 4x100 m 4 nages.

En réalisant cette prouesse, la jeune nageuse a grandement contribué au sacre de son club, le Groupement sportif pétroliers (GSP) qui s'est adjugé le titre juniors féminin par équipes, avec 24 médailles : 13 or, 6 argent et 5 bronze. L'entraîneur du GSP, Mohamed Galdem, s'est réjoui de la «belle performance» d'Imène Zitouni : «Certes, on ne s'attendait pas à un retour aussi rapide d'Imène à un haut niveau de la compétition après son accident, mais cela a été rendu possible grâce aux efforts de ses parents et du club qui lui a fourni les moyens nécessaires pour s'épanouir. Cette athlète dispose de toutes les qualités d'une championne».

Des distinctions face aux seniors

Outre sa domination dans la catégorie juniors, Imène Zitouni s'est illustrée face aux seniors dans les épreuves du championnat national Open, s'offrant l'or du 200 m dos, cinq médailles d'argent aux 50, 100 et 200m papillon, au 100 m dos, au 200 m 4 nages et une autre au 400 m 4 nages.

Elle a enlevé également cinq médailles dans les courses de relais.

«Un de nos objectifs dans cette compétition était d'essayer de battre un record. Nous n'avons pas été loin de cela. Cependant, nous avons récolté un total de 25 médailles en juniors et dans la compétition Open», a affirmé le technicien.

«Nous avons acquis des résultats honorables dans une des meilleures compétitions auxquelles nous avons participé.

Même nos performances collectives étaient bonnes, puisque nous avons remporté huit des neuf titres mis en jeu.

Notre travail au niveau des petites catégories a été payant puisque le GSP vise à former une génération de nageurs à même d'assurer la relève de leurs aînés qui dominent aujourd'hui la compétition». Evoquant les objectifs futurs d'Imène Zitouni, son coach a indiqué que pour le prochain championnat maghrébin des jeunes, prévu en avril à Alger, «nous pouvons participer dans six courses et nous ambitionnons de les remporter toutes, tout en essayant de réaliser les minimas de participation pour les championnats d'Afrique Open».

De son côté, Zitouni s'est dit «fière» de son rendement et ses résultats acquis lors de ces deux compétitions nationales jumelées où elle a remporté 25 médailles au total.

«Le niveau de compétition était élevé et la lutte était serrée entre les nageuses.

C'est grâce à ma ténacité et aux consignes de mon entraîneur que j'ai pu réaliser ces bons résultats», a-t-elle dit, ajoutant qu'«avant la compétition, je visais 10 médailles d'or dans les 10 épreuves que j'ai courues.

Finalement, j'en ai décroché neuf, après avoir raté celle du 400 m 4 nages. Je compte d'ailleurs travailler encore pour m'améliorer sur cette spécialité». Imène Zitouni, fille du quartier de la Grande-Poste (Alger), est déterminée à persévérer dans ses efforts pour relever d'autres défis. «J'ambitionne de m'illustrer avec l'équipe nationale au championnat maghrébin des jeunes et réaliser les minimas de qualification pour les championnats d'Afrique Open, notamment dans l'épreuve du 200 m dos».

La jeune athlète rend hommage à sa famille pour ses «encouragements» et à son entraîneur pour «le gros travail qu'il effectue avec (elle)».

Enfin, le jeune coach Mohamed Galdem (29 ans) a exprimé sa «fierté» d'avoir pu cueillir les fruits du travail effectué avec Zitouni qui nage sous sa coupe depuis cinq ans.

«Le début était au Sahel nautique El-Biar, avant de rejoindre la saison dernière le GSP qui nous a mis dans les meilleures conditions de préparation, lesquelles ont fini par avoir un effet positif sur l'athlète et sa progression», a-t-il témoigné.

Rappelons qu'en décembre dernier, Imène Zitouni avait établi un nouveau record d'Algérie sur le 200 m dos en grand bassin (50 m) en 2:23.67, lors du meeting National Francily hiver à Paris (France).