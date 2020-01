Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a salué le bon déroulement des récentes élections présidentielles en Guinée Bissau.

Les remarques positives du président de la Commission de l'UA concernant les élections présidentielles en Guinée-Bissau sont intervenues après le récent scrutin qui s'est tenu le 29 décembre dans ce pays d'Afrique de l'ouest, aucun des candidats n'ayant remporté plus de 50% des suffrages lors du premier tour du 24 novembre. M. Mahamat «félicite les candidats et en particulier les habitants de la Guinée-Bissau qui, par leur mobilisation exemplaire et pacifique, ont démontré leur attachement à la démocratie, à la paix et à la stabilité dans leur pays», a déclaré l'organisation panafricaine dans un communiqué publié pendant le week-end.

M. Mahamat «félicite Umaro Sissoco Embalo pour son élection, à la lumière des résultats définitifs du deuxième tour qui ont été annoncés le 21 janvier, et lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses fonctions» indique le communiqué de l'UA.

Il a également réaffirmé la solidarité et le soutien de l'UA au peuple de la République de Guinée Bissau et exprimé le souhait qu'il réalise pleinement ses aspirations profondes.