L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) - un groupement de huit pays d'Afrique de l'Est basé à Djibouti - a exhorté lundi les combattants des diverses factions rivales du Soudan du Sud à faire passer l'intérêt de la nation avant leurs allégeances tribales respectives.

Cet appel a été lancé par l'Envoyé spécial de l'IGAD pour le Soudan du Sud, Ismail Wais, après sa visite dans le camp d'entraînement de Gorom, à la périphérie de Juba, la capitale sud-soudanaise. Ce camp d'entraînement a vocation à former des troupes gouvernementales et des groupes armés d'opposition pour en faire les futures forces spéciales de l'armée sud-soudanaise, a indiqué l'IGAD lundi dans un communiqué. «Votre existence en tant que force unifiée a une raison d'être très claire : protéger la vie et les biens des Sud-Soudanais», a déclaré M. Wais lors de sa rencontre avec les futures forces spéciales du Soudan du Sud, en compagnie de plusieurs autres envoyés spéciaux régionaux. «Vous n'êtes plus une armée tribale. Vous n'êtes plus une armée politique. Vous êtes l'armée de la nation», a déclaré M. Wais aux forces conjointes.

L'envoyé spécial a par ailleurs appelé «les amis du Soudan du Sud à apporter un soutien indispensable (au pays) dans le domaine logistique, en l'aidant à transporter du matériel vers les lieux de cantonnement» des forces armées, et a exhorté «tous les Sud-Soudanais, y compris la communauté des affaires, à soutenir ces efforts».