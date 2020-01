La Commission nationale de la santé a déclaré dans son rapport quotidien que 976 patients étaient toujours dans un état critique et que 6.973 personnes étaient soupçonnées d'être infectées par le virus lundi en fin de journée. Au total, 60 personnes sont sorties de l'hôpital après leur rétablissement.

La province chinoise du Hubei (centre), lieu de départ de l'épidémie, a signalé à elle seule 1.291 nouveaux cas confirmés de pneumonie et 24 nouveaux décès.

Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, qui s'est rendu à Wuhan, capitale de la province centrale du Hubei, a demandé aux autorités locales de «ne ménager aucun effort dans la tâche capitale de prévention et de contrôle de l'épidémie, en vue de réduire les taux d'incidence et de mortalité pour protéger la vie et la santé du peuple», rapporte l'agence Chine Nouvelle.

En outre, la Chine a reporté sine die le début du semestre de printemps dans les écoles, collèges, lycées, universités et établissements d'études supérieures du pays, a indiqué mardi le ministère chinois de l'Education.

Shanghai, la plus grande ville de Chine, a annoncé lundi le report du retour au travail et à l'école pour réduire les rassemblements et bloquer la propagation de l'épidémie du coronavirus.

La Chine assure l'ONU de sa «totale capacité» à vaincre l'épidémie

La Chine «a une totale capacité et confiance pour gagner la bataille contre l'épidémie» de pneumonie virale, a affirmé lundi l'ambassadeur chinois Zhang Jun au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, selon un communiqué de la mission diplomatique chinoise auprès des Nations unies.

Lors d'un entretien au siège de l'Organisation, Zhang Jun a reconnu que la Chine était dans «un moment crucial» en exposant la situation au chef de l'ONU et les moyens mis en oeuvre par Pékin pour lutter contre la maladie.

«La Chine travaille avec la communauté internationale dans un esprit d'ouverture, de transparence et de coordination scientifique», a aussi assuré l'ambassadeur chinois selon le communiqué de ses services.

«Avec un grand sens des responsabilités, la Chine n'épargne aucun effort pour freiner la propagation de la maladie et sauver des vies», a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, Antonio Guterres lui a répondu que l'ONU avait «une totale confiance dans la capacité de la Chine à contrôler l'épidémie et était prête à lui fournir tout soutien et aide nécessaires».

Près de 6.000 professionnels de la santé dépêchés

au Hubei pour lutter contre le coronavirus

Près de 6.000 professionnels de la santé venus de l'ensemble du pays ont été dépêchés par la Chine vers la province de Hubei pour lutter contre l'épidémie du nouveau coronavirus, a déclaré mardi à Pékin, un responsable chinois de santé.

Un total de 4.130 professionnels de santé répartis sur 30 équipes sont arrivés au Hubei et ont commencé à travailler, a déclaré le responsable de la Commission nationale de la santé, Jiao Yahui, cité par l'agence Chine Nouvelle. S'exprimant lors d'une conférence de presse, le responsable a fait savoir que 1.800 autres professionnels médicaux supplémentaires arriveraient avant la fin de la journée du mardi.

Le Japon confirme un cas chez un homme

Les autorités japonaises ont annoncé mardi la présence au Japon d'un cas du nouveau coronavirus chez un homme ne s'étant pas rendu en Chine mais ayant véhiculé des touristes en provenance de Wuhan, berceau de la maladie qui a tué au moins 106 personnes.

Le sexagénaire originaire de la ville touristique de Nara avait conduit dans un bus en janvier deux groupes de touristes de Wuhan et a été hospitalisé samedi avec des symptômes similaires à ceux de la grippe, a indiqué le ministère de la Santé.

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a annoncé l’intention de son pays de prendre des dispositions pour rapatrier les ressortissants japonais désireux de quitter la ville chinoise, qui fait l’objet de mesures de confinement.

Selon M. Abe, des contacts sont en cours avec les autorités chinoises en vue du rapatriement des Japonais bloqués à Wuhan, qui fait l’objet de mesures de quarantaine depuis jeudi.

D’après les autorités japonaises, près de 710 Japonais seraient bloqués dans la ville chinoise, alors qu’un quatrième cas d’infection a été découvert dimanche au Japon.

Un Chinois, arrivé au Japon le 22 janvier et tombé malade le lendemain, a été hospitalisé et son état est stable, selon le ministère japonais de la santé.

85 Kényans bloqués à Wuhan Quelque

85 Kényans sont bloqués à Wuhan, ville du centre de la Chine et principal foyer du nouveau coronavirus, selon un communiqué du ministre des Affaires étrangères kenyan.

Dans le communiqué relayé, mardi, par les médias locaux, le ministère a conseillé au Kényans de ne pas se rendre en Chine «à moins que cela ne soit absolument nécessaire».

Le ministère a assuré que l'ambassade du Kenya en Chine est en contact avec les Kényans qui ont été touchés par la mise en quarantaine de la ville.

«L'ambassade est consciente qu'il y a 85 Kényans à Wuhan qui sont enregistrés auprès de l'ambassade et surveille de près la situation», a souligné le ministère des affaires étrangères dans son communiqué.

«Nous encourageons les Kényans non enregistrés à s'inscrire auprès de nos services.

Tous les Kényans à Wuhan et en Chine en général devraient s'efforcer de contacter immédiatement l'ambassade du Kenya à Pékin pour obtenir des conseils et une assistance consulaire, le cas échéant», a ajouté la même source.

Allemagne: première contamination au coronavirus entre humains

Le premier malade confirmé au coronavirus en Allemagne a été contaminé par une autre personne sur le sol allemand même, ont annoncé mardi les autorités sanitaires de l'Etat régional de Bavière où le patient est hospitalisé.

Il s'agit du premier cas de contamination entre humains sur le sol européen, les autres patients signalés en Europe ayant été infectés lors d'un séjour en Chine.

L'existence de ce premier malade allemand confirmé avait été communiquée lundi soir, sans plus de détails.

Il s'agit d'un homme âgé de 33 ans travaillant pour un équipementier automobile en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, qui a été contaminé en janvier par une collègue venue de Chine pour une formation, ont précisé les autorités sanitaires.

Cette salariée chinoise a séjourné du 19 au 22 janvier en Allemagne et à son retour dans son pays «s'est sentie malade», a précisé le directeur de l'Office sanitaire bavarois, le Dr Andreas Zapf.

Elle a été diagostiquée peu après positive au coronavirus.

Dans la foulée, un des salariés de l'entreprise en Bavière, le groupe Webasto, qui avait participé à la formation avec sa collègue chinoise et qui a fait subitement état de symptômes de type grippal, a été lui aussi confirmé positif au coronavirus.

Son état de santé reste toutefois à ce stade «bon», a précisé le médecin.

Pour le moment, aucun autre cas suspect n'a été signalé mais les autorités font des vérifications sur 40 personnes au total qui ont été en contact avec les deux salariés de l'entreprise contaminés, soit au sein de l'entreprise, soit au sein de la famille du patient allemand.

Et «le chiffre peut encore grimper», a mis en garde un responsable d'une unité d'infectiologie mise en place par les autorités locales, Martin Hoch.

La Chine reporte sine die le début du 2e semestre dans les écoles

La Chine, engagée dans sa bataille contre l'épidémie meurtrière de coronavirus, a reporté sine die le début du semestre de printemps dans les écoles, collèges, lycées, universités et établissements d'études supérieures du pays, a indiqué mardi le ministère chinois de l'Education.

Alors qu'écoliers et étudiants sont actuellement en vacances à l'occasion des longs congés du Nouvel an lunaire, la date de reprise des cours sera déterminée par les autorités selon la localisation des établissements, a précisé le ministère dans une circulaire, sans autre précision.

«Les universités et établissements supérieurs sous l'égide du ministère doivent reporter l'ouverture du semestre de printemps de façon appropriée (...) Les étudiants qui rentrent de chez eux après les célébrations du Nouvel an lunaire ne doivent pas revenir à l'avance dans leur établissement sans autorisation», a-t-il insisté.

Quant à la date de réouverture des crèches, écoles et établissements secondaires, «elle devra être déterminée par les autorités éducatives locales» en accord avec le gouvernement central, poursuit la circulaire.

Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale en Chine s'est aggravé à 106 morts et près 1.300 nouveaux cas confirmés, ont annoncé mardi les autorités.

Les autorités sanitaires de la province de Hubei (centre), où a démarré l'épidémie du nouveau coronavirus, ont indiqué que le virus avait fait 24 nouveaux décès.

Si le Hubei reste en grande partie coupé du monde par de drastiques restrictions de circulation, les cas de contamination s'accélèrent désormais dans le reste du pays.

Washington appelle les Américains à éviter de se rendre en Chine

Les Etats-Unis ont appelé lundi les Américains à éviter si possible de se rendre en Chine en raison de l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait plus de 80 morts.

Le département d'Etat américain a émis un avis aux voyageurs encore plus catégorique pour la province du Hubei, épicentre de la contagion, en leur demandant de ne pas s'y rendre du tout.

Jusqu'ici, Washington recommandait à ses ressortissants de faire preuve de prudence lors de leurs déplacements en Chine.

En fin de semaine dernière, le département d'Etat avait revu ses consignes une première fois depuis l'apparition de ce nouveau coronavirus pour mettre en garde contre ses dangers, mais sans appeler à renoncer aux voyages sur place. La diplomatie américaine souligne n'avoir qu'une capacité réduite à apporter des services d'urgence aux ressortissants américains dans la province du Hubei après l'annonce, dimanche, de l'évacuation du personnel consulaire américain de Wuhan.

En cas de voyage incontournable en Chine, le département d'Etat exhorte à «éviter tout contact avec des personnes malades», «éviter les animaux», et «les produits d'origine animale comme la viande non cuite».

La Chine recommande à ses citoyens de reporter les voyages à l'étranger

La Chine, engagée dans une bataille pour endiguer l'extension de l'épidémie de coronavirus, a recommandé mardi à ses ressortissants de reporter leurs projets de voyages à l'étranger.

«Il est recommandé aux résidents» de Chine continentale «de reporter la date prévue de leurs voyages sans nécessité particulière», a indiqué dans un communiqué l'Administration nationale de l'immigration.

«Réduire les déplacements transfrontaliers contribue à contrôler l'épidémie», a-t-elle ajouté, affirmant adopter cette recommandation «pour protéger la santé et la sécurité des Chinois comme des étrangers».

Pékin a par ailleurs suspendu depuis lundi les voyages organisés en Chine et à l'étranger.

L'épidémie de pneumonie virale, déclenchée par un nouveau coronavirus apparu en décembre à Wuhan, dans le centre du pays, a déjà fait au moins 106 morts en Chine, avec au moins 4.500 cas de contamination confirmées.

Une cinquantaine d'autres malades ont été répertoriés dans le reste du monde, et une douzaine de pays ont été atteints par le virus, de l'Asie et l'Australie à l'Europe et à l'Amérique du Nord.

De nombreux Etats ont renforcé les mesures de précaution à leurs frontières.

Dans le même temps, les personnes originaires de la province chinoise du Hubei, épicentre de l'épidémie, ont été interdites de séjour en Malaisie.