Le recensement annuel des oiseaux aquatiques migrateurs dans la wilaya de Naama se poursuit, dans le cadre du recensement hivernal qui s'étend du 12 au 31 janvier, et ce pour enrichir la base de données et l'analyse de la dynamique du temps et de l'espace des espèces arrivant sur le territoire de la wilaya, a-t-on appris lundi de la conservation des forêts de la wilaya.

Les groupes d'oiseaux migrateurs observés et recensés depuis le démarrage de cette opération, au niveau de plusieurs zones humides et surfaces de la wilaya, sont «un indicateur de la situation sanitaire du système environnemental des zones humides de la wilaya et un cycle important de la diversité biologique», a expliqué cette structure.

Le recensement des oiseaux, qui font halte ou nichent durant la période d'hiver sur le sol de la wilaya au niveau d'une vingtaine d'endroits, dont trois zones classées dans le cadre de la convention internationale Ramsar, a lieu au niveau du bassin de Daira dans la commune d'Aïn Benkhelil, du lac d'Aïn Ouarka dans la commune d'Asla et de la barrière aquatique de l'Oasis de Tiout, en coordination avec la conservation de forêts et de nombreux bénévoles et adhérents au réseau national des observateurs spécialisés des oiseaux migrateurs, a ajouté la même source.

Cette opération se déroule au niveau de plusieurs zones où ces oiseaux aquatiques font halte durant leur voyage hivernal, notamment à l'extrême-ouest de la wilaya, en particulier le bassin de Daira et Dhayat El-Mehdi, ainsi que la zone d'El-Hamra et les marécages, les étangs et les autres barrières aquatiques comme les zones d'Oum Eladjm et Draâ El-Oud et le bassin Laariche, Rodassa, Ouzought, Founassa,Hadjadj et autres, selon la même source.

Selon les premières conclusions depuis le lancement de cette opération, il a été observé peu nombreux de canards au col blanc et d'autres espèces de canards, en plus de poules d'eau et d'autres espèces d'oiseaux recensées durant cette période au niveau de ces zones humides de la wilaya. Dans ce cadre, la conservation des forêts de la wilaya a programmé plusieurs activités de sensibilisation au profit des élèves des écoles et des étudiants universitaires, en plus d'excursions et des expositions sur l'environnement, dans le cadre de la journée mondiale des zones humides célébrée le 2 février de chaque année.