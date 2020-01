Les analyses bactériologiques réalisées sur l’eau de la vieille source naturelle du centre ville de Boumerdes ont certifié la «potabilité» de cette eau, a affirmé lundi le président de la commune de Boumerdes, Djaafar Bakour .

Dans une déclaration à l’APS, M.Bakour qui a signalé la réalisation de ces analyses suite à des «rumeurs sur une éventuelle pollution de cette eau», a assuré que l’eau de la source naturelle de la cité des 1.200 logements du chef lieu de Boumerdes, est «potable comme attesté par les analyses en laboratoire supervisés par des vétérinaires et des responsables du bureau communal d’hygiène et de sante».

Rassurant la population, l’édile a expliqué que «des analyses bactériologiques réalisées le 24 décembre 2019 avaient confirmé la rumeur selon laquelle cette eau était polluée, suite à quoi, une interdiction a été émise en vue de ne plus boire cette eau». La source fut par la suite soumise à un «traitement rigoureux», a-t-il ajouté, et «de nouvelles analyses en laboratoire les 2 et 20 janvier en cours ont toutes attesté de la potabilité de l’eau de cette source, et qu’il n’y a aucun lieu d’inquiétude, à son propos», a assuré le même responsable.

«L’eau de cette source naturelle, représentée par un puits raccordé à un robinet, est totalement potable», a également affirmé à l’APS Yasmine Boudaza, vétérinaire du bureau communal d’hygiène et de sante.

Elle a affirmé que l’eau de la source est régulièrement (tous les 15 jours) soumise à un traitement et suivie de la part des services compétents de la commune».