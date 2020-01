Le Suisse Roger Federer, 3e mondial, s'est difficilement qualifié mardi aux demi-finale de l'Open d'Australie, en s'imposant face à l'Américain Tennys Sandgren (100e) 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8), 6-3.

Federer, 38 ans, a sauvé 7 balles de match avant de se qualifier au dernier carré de la compétition om il affrontera le tenant du titre serbe Novak Djokovic (2e) ou le Canadien Milos Raonic (35e). Face à Tennys Sandgren, Federer a dû rejouer 5 sets et 3h31 après les 5 sets et 4h au 3e tour face à l'Australien John Millman. «J'ai été incroyablement chanceux aujourd'hui, j'ai joué de mieux en mieux au fur et à mesure que le match avançait et que la pression baissait», a reconnu Federer qui a sauvé trois balles de match à 4-5 dans le 4e set, puis encore quatre, dont trois consécutives dans le tie break de cette 4e manche.