Une étude menée par l'Université de Californie Riverside met en évidence les risques sanitaires liés aux cigarettes électroniques.

Publiés le journal Tobacco Control, ces résultats pointent du doigt les défauts de conception et l'absence de contrôle de qualité des e-cigarettes, mais également le manque d'information sur l'étiquetage de ces produits du tabac. Les chercheurs appellent les autorités à supprimer les e-cigarettes jusqu'à ce que la sécurité soit correctement évaluée.

Alors que les cigarettes électroniques sont de plus en plus utilisées par les consommateurs de tabac, il n'y a actuellement que très peu d'informations sur les effets indésirables provoqués sur la santé. Pour déterminer les éventuels risques sanitaires liés à la consommation de ces nouveaux produits du tabac, des chercheurs américains ont analysé 5 marques de e-cigarettes.

Résultat, les scientifiques révèlent que les batteries, les atomiseurs, les cartouches et les emballages de cartouche ne fournissent pas les informations les plus importantes concernant la composition et l'utilisation des e-cigarettes. Par ailleurs, aucun avertissement ne figure sur ces nouveaux produits du tabac.

Les chercheurs ont également découvert des risques de fuite des cartouches de cigarettes électroniques. Ces fuites pouvant entraîner une exposition à la nicotine, substance chimique très dangereuse pour les adultes, les enfants, les animaux et l'environnement.

La vente et la publicité des e-cigarettes ne sont pas réglementées.

«Certaines personnes pensent que les cigarettes électroniques sont un substitut inoffensif aux cigarettes classiques. Toutefois, il n'y a pratiquement pas d'études scientifiques sur l'e-cigarette et sa sécurité. Notre étude montre que ce produit a de nombreux défauts, ce qui pourrait causer de graves problèmes de santé publique à l'avenir si les failles ne sont pas corrigées», indique le principal auteur de l'étude.

Contrairement aux cigarettes classiques qui brûlent le tabac, les e-cigarettes vaporisent de la fumée artificielle pouvant contenir de la nicotine ainsi que d'autres composés présents dans la cartouche. La fumée est vaporisée sous la forme d'aérosol.