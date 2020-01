Cet objet connecté ne vous écœure pas de la cigarette mais fonctionne sur la culpabilité. Il compte à votre place le nombre de cigarettes consommées chaque jour. Un briquet perfide. Le Quitbit, du nom de la start up américaine qui l'a inventé, n'allume pas seulement vos cigarettes.

Il les garde en mémoire pour vous faire la morale une fois que vous avez atteint votre quota. Equipé d'un écran LED, l'appareil compte le nombre de cigarettes que vous fumez et enregistre le temps écoulé entre deux clopes. En évaluant votre consommation, les inventeurs partent du principe que les fumeurs arriveront davantage à se raisonner et à limiter voire diminuer les cigarettes. Le concept rappelle les applis de compteurs de calories destinées à perdre le poids, sauf qu'ici le coaching sert un objectif anti-tabac.

Une efficacité relative Gadget ou réelle aide pour arrêter de fumer, le briquet intelligent peut se connecter à votre smartphone et s'accompagner d'une appli plus fouillée qui permet par exemple de se fixer un quota de cigarettes par jour, au-delà duquel le briquet refuse d'allumer vos cigarettes. Un briquet capricieux, on vous dit !

Depuis l'arrivée de la cigarette électronique, on compte de plus en plus les inventions destinées aux fumeurs avec l’E-tabac.

Et pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer : appli smartphone, distributeur électronique ou briquet pour ceux qui veulent décrocher de la cigarette. Des concepts à l'efficacité plus marketing que sanitaire.