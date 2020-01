Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan a affirmé, dimanche à Alger, que l'Algérie "est un partenaire stratégique" pour son pays dans la région du Maghreb arabe et dans le continent africain, appelant les opérateurs économiques à intensifier leur coopération afin de promouvoir le partenariat économique et commerciale entre l'Algérie et la Turquie.

L'Algérie est le plus important accès sur le Maghreb arabe l'Afrique et la Turquie compte sur elle pour la réussite du prochain sommet Turquie-Afrique, a déclaré le Président Erdogan à la clôture du Forum d'affaires algéro-turc, en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Evoquant, en outre, le prochain Forum économique Turquie-Afrique, M. Edogan a mis en avant l'importance d'une forte présence algérienne à ces deux grands évènements.

Il a appelé, dans ce sens, les hommes d'affaires des deux pays à contribuer en force à la réussite de ce Forum et à consolider leurs partenariats afin de promouvoir la coopération économique.