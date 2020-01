Un Airbus A330 de la compagnie aérienne russe "Aeroflot" reliant Khabarovsk à Moscou a décidé hier de rebrousser chemin et a atterri en urgence à l’aéroport de départ, suite à une alerte à la bombe à bord, selon une source aéroportuaire.

"Le vol 1713 a décollé lundi après-midi de Khabarovsk. Après son décollage, nous avons reçu des informations sur un danger à bord. L’équipage a pris la décision de faire demi-tour. Tous les services d’urgence sont sur place. Il y a 262 passagers et 10 membres d’équipage à bord", selon les services d’urgence, cités par l'agence de presse russe, Sputnik, ajoutant qu'aucun blessé n'a été déploré.

Toujours selon cette source, il y a eu un "signalement de bombe à bord".

L’avion a par la suite atterri à l’aéroport de départ de Khabarovsk, sans que personne ne soit blessé, selon une source au sein des services d’urgence, faisant savoir que "l'avion a touché le sol en toute sécurité à Khabarovsk, il n’y a pas de blessés", et que "les services opérationnels ont déjà commencé à examiner l’appareil".