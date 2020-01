Les vols de la compagnie nationale Air Algérie n'ont pas connu d'annulation ou de modification à cause de la propagation de l'épidémie du coronavirus, qui a fait au moins 80 morts en Chine, a indiqué hier à l'APS le porte-parole d'Air Algérie, Amine Andaloussi.

Le même responsable a fait savoir qu'une seule rotation de la compagnie nationale entre Alger et Pékin, seule desserte assurée par Air Algérie concernant la destination Chine, a été "décalée" hier dimanche pour jeudi 30 janvier "à cause du nouvel an chinois". Ainsi, les vols pour Pékin, assurés à raison de deux rotations hebdomadaires dimanche et jeudi, reprendront normalement dès ce jeudi, a-t-il soutenu. "Il n'y a eu ni interruption ni annulation, il s'agit d'un report dû à la célébration du nouvel an chinois à Pékin.

Comme chaque année, pendant cette période les vols sont restreints du fait du service minimum assuré au niveau des aéroports chinois", a expliqué M. Andaloussi. Par ailleurs, le responsable au sein de la compagnie nationale a souligné qu'Air Algérie travaillait "en étroite collaboration avec le ministère de la Santé via la direction de la prévention de ce département".

En parallèle, Air Algérie a pris des dispositions préventives, à l'instar de l'ensemble des compagnies aériennes, selon M. Andaloussi.

Cela se traduit par la mise à disposition d'un kit sanitaire auprès du personnel naviguant des vols desservant les destinations où a été constatée la présence du virus. Ce kit est composé de gants, de masques et de blouses spéciales. Il est également procédé au nettoyage de l'avion avant le décollage et après l'atterrissage. De plus, depuis vendredi dernier, durant la phase retour vers Alger, et en cas où le personnel naviguant constate la présence, chez un passager, des symptômes de cette maladie, "un signalement est systématiquement effectué à la cellule de suivi afin de dépêcher une équipe sanitaire au pied de l'avion afin de prendre en charge le passager suspecté", a-t-il précisé. "Nous restons à l'écoute de l'IATA (l'Association internationale du transport aérien, Ndlr) sur l'évolution de ce virus", a indiqué M. Andaloussi, en réponse à une question sur d'éventuelles instructions émanant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) visant le transport de personnes ou de marchandises.

A noter que dans le cadre d'un plan de vigilance anti-Coronavirus, des instructions du ministère de la Santé ont été données aux directeurs de la Santé à travers les wilayas. Des caméras thermiques de contrôle ont été ainsi installées au niveau des aéroports Houari Boumediene (Alger), Mohamed Boudiaf (Constantine) et Ahmed Benbella (Oran).