Tout semble sourire à la jeune artiste californienne Billie Eilish, à peine 18 ans, qui vent de rafler la majorité des illustres prix en compétition à la cérémonie des Grammy Awards qui vient de se tenir à Los Angeles.

Elle a obtenu et le prix de l’enregistrement de l’année, pour son œuvre Bad Guy et celui de l’album de l’année avec When We Fall Asleep, Where Do We Go ? « Déjà sacrée peu avant révélation de l’année et chanson de l’année, l’adolescente a ainsi raflé la mise dans les quatre catégories majeures des Grammy Awards, la plus jeune à avoir réussi un tel exploit depuis le début de la compétition, constate le site lemonde.fr, ajoutant sans son papier mis en ligne le 27 janvier que celle-ci « a aussi remporté le Grammy du meilleur album vocal pop, s’inclinant seulement face à l’exubérante rappeuse Lizzo dans la catégorie de la meilleure performance pop solo. »