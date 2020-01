La 10eme édition du Festival international du théâtre de Bejaia se tiendra finalement du 15 au 20 février prochain avec la participation de cinq pays, alors qu'elle était prévue initialement en octobre dernier, a-t-on appris lundi auprès du Commissariat du festival.

Outre l’Algérie, l’évènement sera animé par des troupes issues de France, Sénégal, Tunisie et d'Italie, contre 11 compagnies qui avaient confirmé pour la programmation du mois d’octobre mais qui ont du y renoncer pour la plupart après la décision de son report, a précisé la même source. "C’est une édition qui sera allégée. Mais l’important est de marquer le coup et d’être au rendez-vous", a indiqué le chargé de communication du Festival, Boualem Chouali, qui dit miser sur le choix du commissariat d’associer des établissements scolaires à l’évènement proprement dit mais aussi à leur animation grâce à des conférences et ateliers d’initiation au conte.

Cette 10eme édition, inscrite sous le thème générique de "femmes et enfance" sera aussi l’occasion de rendre un double hommage à Nabila Djahnine, ancienne présidente de l’association "Tighri N'tmatouth" (cri de femme), assassinée par les hordes terroristes le 15 février 1995 à Tizi-Ouzou et à l’inénarrable comédien Omar Guendouz qui a "sévi" dans tous les registres artistiques et scéniques, au théâtre, à la Télévision comme au cinéma depuis des décennies. D’aucuns ont encore en mémoire sa prestation dans "Babor Ghrek" de Slimane Benaissa, le Commissaire actuel du festival, ou "le mariage de Moussa", un long métrage de Tayeb Mefti, en plus de sitcoms ramadhanesques.