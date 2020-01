Le ministre du Commerce, Kamel Rezig s'est entretenu dimanche avec la ministre turque du Commerce, Mme Ruhsar Pekcan sur plusieurs questions économiques d'intérêt commun, indique un communiqué du ministère.

Lors de cet entretien, en marge de la visite du Président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie, la ministre turque a évoqué "les relations fraternelles et historiques qui lient les deux pays depuis plusieurs siècles", se félicitant des partenariats économiques réalisés à ce jour et du volume des échanges économiques des dernières années.

Mme Pekcan a salué, en outre, "les facilitations et le climat favorable à l'investissement offerts en Algérie, grâce à la volonté politique et à sa stabilité sécuritaire". Evoquant des préoccupations de la partie turque sur le développement des moyens de coopération et l'ouverture de nouvelles perspectives de partenariat, elle a plaidé pour l'intensification des rencontres entre les hommes d'affaires des deux pays. De son côté, M. Rezig s'est félicité de l'efficacité du partenariat entre les deux pays et du volume des investissements turcs en Algérie, assurant que son département était totalement disposé à poursuivre la concertation en vue d'explorer davantage d'opportunités d'investissement et de relancer les contacts entre les investissements algériens et turcs.

Affichant sa volonté de promouvoir les exportations hors hydrocarbures et de créer des mécanismes de nouveaux partenariats, M. Rezig a souligné l'importance des investissements turcs en Algérie et dans plusieurs domaines, appelés à se multiplier, notamment à la faveur de l'adhésion de l'Algérie à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui permet aux deux parties d'accéder ensemble aux marchés africains sur une base "gagnant-gagnant". Le ministre a, dans ce contexte, demandé à son homologue turque de contribuer à l'ouverture de débouchés au produit algérien vers les marchés prometteurs asiatiques.