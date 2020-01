L’Algérie et la Turquie ont signé dimanche à Alger un accord portant renouvellement du contrat d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) pour les cinq (05) prochaines années, a indiqué à l’APS le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

"Nous avons signé un renouvellement de contrat permettant à l’Algérie d’approvisionner la Turquie en gaz naturel liquéfié (GNL) jusqu’à 2024", a précisé le ministre en marge du Forum d’affaires algero-turc, tenu dimanche à Alger. Le ministre s’est félicité de cet accord "permettant de renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine énergétique", en rappelant que l’Algérie détenait déjà 38% du marché turc de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Par ailleurs, le ministre a annoncé que les travaux de réalisation du complexe pétrochimique de production de propylène et de polypropylène (PDH-PP), qui sera réalisé dans la ville de Adana en Turquie, seront entamés durant le premier semestre de 2020.

Rappelant que les contrats de ce partenariat avaient été conclus en septembre dernier, M. Arkab a souligné que la réception du projet et l’entrée en production du complexe sont prévues 24 mois après le lancement des travaux de réalisation.

Le projet, dont l’investissement est estimé à 1,4 milliard de dollars, est détenu à hauteur de 66% par la société turque Renaissance et 34% par l’entreprise nationale Sonatrach, a précisé le ministre. M. Arkab a estimé que ce partenariat permettra également un transfert de technologie en Algérie qui compte construire un complexe pétrochimique de production de propylène et de polypropylène à Arzew.