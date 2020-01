La Banque africaine de développement (BAD) a dégagé un budget d’environ 600 millions de dollars en faveur des investissements dans les énergies renouvelables en Afrique, a indiqué le président de l’institution lors du forum d’investissement Afrique-Royaume Uni.

Selon le même responsable, il existe d’importantes opportunités d’investissements dans les énergies renouvelables, spécialement pour l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire et la géothermie entre autres. «Mais bon nombre de ces opportunités ne peuvent pas être réalisées si nous n’investissons pas des capitaux conséquents dans leur préparation afin de les rendre rentables», a-t-il précisé. A travers sa facilité de développement des projets rattachée au Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), la BAD a permis la mobilisation de 8,5 milliards de dollars d’investissements. Elle a également injecté, par le biais de son Fonds d’énergie durable, plus de 800 millions de dollars dans des projets d’énergie renouvelable. Avec le changement climatique et l’accroissement de la fréquence et de l’intensité des événements climatiques extrêmes, il y a un besoin urgent d’investissement dans les infrastructures résilientes au perturbations climatiques», a expliqué le responsable.