L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo dévissait de plus de 2% lundi matin à l'ouverture, victime de craintes relatives à l'extension de l'épidémie virale qui sévit en Chine et a déjà atteint plusieurs autres pays, dont le Japon.

Dans les tout premiers échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes abandonnait 2,03% (soit près de 476 points) à 23.351,50 points et l'indice élargi Topix cédait 1,78% à 1.699,23 points. Selon le plus récent bilan donné par les autorités chinoises, quelque 2.744 personnes en Chine sont touchées par ce coronavirus qui provoque une pneumonie pouvant s'avérer mortelle (80 décès recensés). Le yen, valeur refuge, montait nettement face au dollar, le billet vert valant 109,00 yens vers 00H30 GMT, contre 109,55 yens vendredi après la fermeture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons. La monnaie japonaise progressait aussi par rapport à l'euro qui se négociait pour 120,27 yens vers 00H30 GMT contre 121,05 yens en fin de semaine dernière.

L'euro bougeait peu face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1034 dollar vers 00H30 GMT contre 1,1030 dollar vendredi à 20H00 GMT. Les cours du pétrole, qui avaient déjà terminé vendredi à leur plus bas niveau depuis octobre à cause des craintes de répercussions sur l'activité économique de la propagation du virus chinois, continuaient de dévisser dans les premiers échanges en Asie. Vers 00H20 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait ainsi 2,47% à 52,85 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 2,21% à 59,35 dollars.