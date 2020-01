Le pays, dont les données restent difficilement accessibles, devance la Russie, troisième, mais reste derrière les Etats-Unis. L'opacité entourant «les chiffres de vente d'armes des entreprises chinoises continue d'entraver une compréhension complète» de l'industrie dans le pays, prévient dans son rapport le Sipri. Toutefois, «nous pouvons, de façon certaine, dire que la Chine est le deuxième plus grand producteur au monde derrière les Etats-Unis et devant la Russie», a déclaré Nan Tian, co-auteur du rapport. Trois groupes d'armement chinois figurent dans le classement des dix premiers producteurs mondiaux, d'après les données de l'institut. La majorité des armes chinoises vendues chaque année -- dont la valeur est estimée entre 70 et 80 milliards de dollars (63 à 72 milliards d'euros)-- est acquise par les différentes branches de l'Armée populaire de libération (APL).

Il y a dix ans, l'Empire du Milieu dépendait encore largement des importations de Russie et d'Ukraine. «Ils n'ont plus besoin de compter sur d'autres pays pour leurs armes», ajoute Nan Tian. Les entreprises d'armement chinoises sont également beaucoup plus spécialisées que leurs homologues à l'étranger: le constructeur public Aviation Industry Corp of China (Avic), la plus grande entreprise d'armement du pays, produit des avions et des produits avioniques, tandis que la plupart des grands producteurs internationaux couvrent une large gamme de produits militaires. Les chercheurs du Sipri disent avoir eu des difficultés à obtenir des données fiables sur la taille de l'industrie chinoise de l'armement, les entreprises étant toutes des entités appartenant à l'Etat.