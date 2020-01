Le championnat Ouest de Bodybuilding et Men’s physique de la saison sportive 2020-2021, prévu les 6 et 7 février prochain à Kenadza (Bechar) risque d’être annulé pour manque de soutiens, a-t-on appris lundi du président de l’association sportive "El Faraj" à Bechar.

"Par manque de soutiens financier et logistique de la part des instances sportives locales et autres établissements concernés par le développement des activités sportives et de jeunes, nous sommes en réflexion pour l’annulation de cette compétition de dimension régionale", a affirmé à l’APS M. Mustapha Berkani.

Cette compétition, qui doit se dérouler pour la première fois dans la wilaya de Bechar avec la participation de 150 athlètes, techniciens et arbitres, représentant les wilayas d’Oran, Tlemcen, Ain-Temouchent, Mostaganem, Relizane,Tiaret, Bechar, Ouargla, Sidi-Bel Abbes et Adrar, ainsi que des représentants de la fédération algérienne de bodybuilding, fitness et power-lifting(FADBFP), "n’a bénéficié d’aucun soutien, sauf celui de la commune de Kenadza qui a mis à notre disposition une salle pour les besoins des compétitions, en plus de l’aide d’un opérateur privé local pour le transport des délégations participantes", a expliqué Berkani.

"Nous lançons un appel d’aide et de soutien au ministère de la Jeunesse et des Sports pour pouvoir initier ce championnat inscrit au calendrier des compétitions de la (FADBFP) pour cette saison sportive", a-t-il ajouté.

En marge de ce championnat régional, il est programmé un stage de formation d’arbitres dans les spécialités Bodybuilding et Powerlifting les 5 et 6 février, "une formation qui risque également d’être annulée", selon le même responsable.

A la direction locale du secteur de la Jeunesse et des Sports, l’on signale que ce championnat est organisé par la FADBFP, à qui il revient, seule, d’apporter les soutiens financiers et logistiques nécessaires.

"Nous sommes, pour notre part, disposés à y contribuer selon nos moyens et nous avons même procédé à la mise en place de structures d'hébergement des participants à ce championnat, en collaboration avec le secteur de la formation professionnelle ", a fait savoir le DJS, Hassan Yaagoubi.

L’association "El Faraj" avait auparavant organisé le tournoi national de bodybuilding "Mohamed Ben Aziza" du 17 au 19 octobre 2019, avec la participation de 150 athlètes, entraineurs, techniciens, arbitres et représentants de la fédération nationale spécialisée au niveau de à la maison de la culture Kadi-Mohamed à Béchar.