Le jeune Anes, 13 ans, est monté à sept reprises sur la plus haute marche du podium, en remportant les épreuves du 100 et 200 m 4 nages, 200 m NL, 400 m NL (prix du meilleur chrono), outre les courses du 50, 100 et 200 m dos.

Il a également remporté une médaille d'argent au 50 m NL et une en bronze au relais 4x100 m NL.

Avec cette moisson, le talentueux nageur a grandement contribué au sacre de son équipe dans la catégorie minimes-garçons.

Il s'agit du seul titre remporté par le club de Dély Brahim dans ce championnat national hivernal (minimes, juniors).

Dans une déclaration à l'APS, l'entraîneur de l'équipe minimes de Dély Brahim, Bilal Bouraib, a affirmé qu'il s'attendait «à de tels résultats, au vu de la préparation effectuée par ce jeune nageur avec le staff technique.

«Anas a réalisé ses meilleurs résultats et chronos lors de ce championnat.

Nous avions tracé, préalablement, ces objectifs et avions beaucoup travaillé pour leur réalisation», a expliqué le technicien.

Evoquant les ambitions et objectifs du jeune nageur, le coach d'Anas Tounsi a indiqué qu'«après ces excellents résultats, nous allons participer avec la sélection nationale au championnat maghrébin des jeunes en avril prochain à Alger, où Anas Tounsi a de fortes chances de monter sur la plus haute marche du podium dans la spécialité Dos (50, 100 et 200 m).

Par la suite, nous allons participer au championnat national de l'été Open».

De son côté, Anas Tounsi révèle qu'il s'était «bien préparé» pour réaliser de telles performances. «J'ai abordé cette compétition avec l'intention de remporter le prix du meilleur classement par points et également le titre du meilleur nageur (par médailles). J'ai pu finalement parvenir à ces deux objectifs, outre la réalisation du meilleur chrono au 400 m nage libre».

«Le niveau technique de la compétition était bon. J'espère qu'on gardera cette dynamique pour améliorer encore nos résultats.

J'ambitionne de prendre part avec la sélection nationale au championnat maghrébin et rééditer ces résultats positifs, en décrochant les médailles d'or de la spécialité Dos», a poursuivi le jeune nageur de Dély Brahim.

Pour sa part, le directeur des équipes nationales, Lamine Ben Abderrahmane, n'a pas tari d'éloges sur Anes Tounsi, affirmant que dans ce championnat hivernal, ce jeune athlète «a confirmé son talent». «Nous le suivons depuis quatre années environ et il nous a habitué à réaliser de bonnes performances. Ce nageur est par conséquent concerné par le prochain championnat maghrébin des jeunes avec l'équipe nationale», a-t-il dit.

Le NR Dély-Ibrahim (Alger) a remporté le titre chez les minimes (garçons) avec un total de dix médailles (7 or, 2 argent et 1 bronze) devant le CR Belouizdad (4 or et 1 argent) et le GSP (3 or, 3 argent et 6 bronze).

Chez les filles, le titre est revenu au GSP (8 or, 9 argent et 5 bronze), tandis qu'Aïn Turk d'Oran (7 or, 1 argent) et l'ASPTT Alger (3 or, 3 argent et 3 bronze) ont complété le podium.