C'est le 7e titre continental et le second depuis 2016, pour les Egyptiens qui se qualifient directement pour les Jeux Olympiques-2020 à Tokyo (Japon). L'Egypte est le 6e pays qualifié pour les JO de Tokyo, après le Japon (Pays organisateur), le Danemark (champion du monde en 2019), l'Argentine (champion d'Amérique), le Bahrein (champion d'Asie) et l'Espagne (championne d'Europe). En match de classement pour la 3e place, l'Algérie s'est imposée devant l'Angola (32-27), mi-temps (15-14), se qualifiant ainsi pour le tournoi préolympique, prévu en avril prochain en Allemagne, Danemark et Norvège. Les 6 premiers de la CAN-2020 iront au Championnat du monde-2021 en Egypte.



Résultats des dix dernières finales

Résultats des dix dernières finales de la Coupe d`Afrique des nations de handball (CAN), après le déroulement de la 24e édition (16-26 janvier 2020),à Tunis:



Organisateur Année Finalistes

Maroc 2002 Tunisie-Algérie (25-22)

Egypte 2004 Egypte-Tunisie (31-28)

Tunisie 2006 Tunisie-Egypte (26-21)

Angola 2008 Egypte-Tunisie (27-25)

Egypte 2010 Tunisie-Egypte (24-21)

Maroc 2012 Tunisie-Algérie (23-20)

Algérie 2014 Algérie-Tunisie (25-21)

Egypte 2016 Egypte-Tunisie (21-19)

Gabon 2018 Tunisie-Egypte (26-24)

Tunisie 2020 Egypte-Tunisie (27-23)