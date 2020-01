Dans cette région, 371 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, portant le bilan des cas confirmés à plus de 2.300 dans l'ensemble du pays, selon des données du gouvernement central.

Le directeur de l'OMS se rend en Chine

Le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé qu'il se rendait en Chine dimanche pour discuter avec les autorités des moyens de contenir l'épidémie de coronavirus.

«Je suis en route pour Pékin, afin de rencontrer le gouvernement et des spécialistes de la santé sur les réponses à apporter au coronavirus», a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Mes collègues de l'OMS et moi-même voulons comprendre les derniers développements et renforcer notre partenariat avec la Chine en apportant une protection supplémentaire contre l'épidémie», a-t-il ajouté. Selon un dernier bilan publié par l'OMS, un total de 2.014 personnes ont été contaminées par le virus, quasiment toutes en Chine.

Les 29 cas confirmés hors de Chine se répartissent dans dix pays.

L'OMS avait jugé jeudi qu'il était «trop tôt» pour déclencher l'alerte internationale face au virus apparu Chine. «Ne vous y trompez pas, c'est une urgence en Chine», avait averti Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'issue d'une réunion de deux jours de son comité d'urgence.

«Ce n'est pas encore une urgence sanitaire mondiale», mais «cela pourrait le devenir», avait-il ajouté.

Cinq cas de coronavirus confirmés aux Etats-Unis, un cas au canada

Cinq cas d'infection au coronavirus ont été confirmés aux Etats-Unis ont annoncé dimanche les Centres de contrôle de prévention des maladies (CDC).

«Nous nous attendons à ce qu'il y ait d'autres cas», a indiqué Nancy Messonnier, responsable des CDC pour les maladies respiratoires dans une conférence téléphonique avec la presse, précisant que des analyses étaient en cours auprès de 100 patients, dans 26 Etats. Les cinq personnes contaminées par le virus se trouvent en Californie, dans l'Arizona, l'Illinois et l'Etat de Washington. Elles sont toutes hospitalisées. Le risque de contagion pour les Américains «est faible», a-t-elle tenu à préciser, toutes les personnes contaminées ayant «directement voyagé à Wuhan».

Le congé du Nouvel an chinois prolongé de 3 jours jusqu'au 2

Pékin a décidé lundi de prolonger de 3 jours, jusqu'au 2 février, le congé du Nouvel an chinois, dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie de pneumonie virale. «Cette mesure est prise afin de réduire les rassemblements et de bloquer la propagation de l'épidémie», a déclaré le gouvernement chinois dans un communiqué. Les Chinois étaient initialement censés reprendre le travail vendredi 31 janvier, après sept jours fériés qui donnent lieu à des centaines de millions de voyages dans tout le pays.

Le Premier ministre en visite à Wuhan, épicentre du virus

Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, était en visite lundi à Wuhan, ville épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus qui a déjà contaminé plus de 2.700 personnes dans tout le pays, a indiqué le gouvernement.

Apparaissant sur des photographies officielles portant une blouse de plastique bleu et un masque de même couleur, M. Li est à Wuhan pour «enquêter et guider» les efforts des autorités pour endiguer le virus, a précisé le gouvernement.

Il s'agit de la première visite d'un très haut responsable chinois dans la ville depuis le début de l'épidémie.

12 personnes en quarantaine pour des tests

Douze personnes souffrant de fièvre ont été placées en quarantaine à l'hôpital de Da Nang, dans le centre du Vietnam, afin d'effectuer des tests d'infection au coronavirus qui a tué 80 personnes en Chine. Il s’agit de sept chinois, quatre vietnamiens et un ressortissant de la République tchèque. Selon le vice-directeur de l'hôpital de Da Nang, Nguyen Thanh Trung, cité par l’agence de presse vietnamienne, «aucun Chinois ne vient de Wuhan», où une épidémie de pneumonie, causée par une nouvelle souche de la famille des coronavirus à l'origine du SRAS et du MERS «Ces personnes avaient une forte fièvre et la plupart d'entre elles sont des touristes chinois, les autres sont des employés des hôtels, des centres de villégiature et de l'aéroport qui ont été en contact avec eux», a précisé M. Trung, ajoutant que «la quarantaine et la surveillance des patients sont sous le contrôle de l'hôpital». L'hôpital n'a encore enregistré aucun cas de pneumonie causée par un coronavirus. Le 14 janvier, deux touristes de Wuhan ont été mis en quarantaine à cause d'une température corporelle élevée.

Mais leurs résultats de test se sont révélés négatifs pour le virus de la pneumonie de Wuhan.

L'Australie envisage l’évacuation de ses ressortissants de la ville chinoise de Wuhan

L'Australie envisage l’évacuation de ses ressortissants bloqués dans la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, dont le bilan s’est alourdi à 80 morts, avec 2.744 cas confirmés.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités chinoises et les partenaires internationaux pour assurer une éventuelle évacuation des Australiens bloqués dans les zones touchées», a souligné la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, citée par des médias. «Nous n'avons pas de chiffre définitif sur le nombre d'Australiens à Wuhan ou dans la province du Hubei car cette communauté comprend un nombre important de doubles nationaux, dont certains n'ont peut-être pas voyagé avec des passeports australiens, mais avec des passeports chinois pour exemple», a-t-elle ajouté.

Mme Payne a relevé que son département demande conseil auprès des autorités chinoises à propos des restrictions sur les voyages en provenance du Hubei et examine si des options sont disponibles pour l’évacuation de ses ressortissants.

Côte d'Ivoire : une étudiante venue de Chine avec des symptômes de la maladie

Le ministre ivoirien de la santé et l’hygiène publique a annoncé la prise en charge dimanche depuis l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, d’une étudiante venue de Chine, présentant un syndrome grippal avec toux, éternuement, écoulement nasal et difficulté respiratoire, ont rapporté lundi des médias. Dans un communiqué relayé par le site ivoirien d'information, Abidjan.net, le ministre évoque «la suspicion d’un cas de pneumonie à coronavirus», en attendant les résultats du diagnostic final.

Selon la même source, le département de la santé a été alerté samedi, par les autorités aéroportuaires d’Abidjan de la présence d’un malade dans un aéronef de la compagnie Turkish Airlines en provenance de Pékin à destination d’Abidjan.

Il s’agit d’une étudiante Ivoirienne de 34 ans résidant à Pékin depuis cinq ans ayant présenté un syndrome grippal avec toux, éternuement, écoulement nasal et difficulté respiratoire, qui a débuté le 22 Janvier à Pékin.

Une équipe composée de professionnels de la santé de l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP), du SAMU, de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) et du Service des Maladies Infectieuses du CHU de Treichville s’est rendue à l’aéroport, à l’atterrissage de l’avion pour prendre en charge la malade.

Berlin appelle ses ressortissants à éviter les voyages en Chine

L'Allemagne a appelé lundi ses ressortissants à éviter les voyages «non indispensables» en Chine alors qu'augmentent les craintes d'une extension rapide du nouveau coronavirus. «Les voyageurs devraient réfléchir à repousser ou annuler des voyages non indispensables en Chine», a déclaré le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas, lors d'une conférence de presse à Berlin avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. L'Allemagne envisage aussi une «possible évacuation», s'ils le souhaitent, de ses ressortissants de la ville chinoise de Wuhan, épicentre du virus.

La cellule de crise du gouvernement doit se réunir lundi à ce sujet afin de faire un point sur la situation, et décider éventuellement de mesures à prendre, a déclaré le ministre allemand.

Il a ajouté qu'une équipe de l'ambassade allemande de Pékin doit arriver dans la journée à Wuhan afin «d'apporter son soutien aux Allemands sur place», évaluant leur nombre à moins de 100 personnes. D'autres pays, comme la France et les Etats-Unis, ont déjà initié des actions de rapatriement de leurs ressortissants dans cette ville.

Contrairement à ces deux pays, aucun cas de patient contaminé par ce virus n'a été pour le moment recensé en Allemagne.