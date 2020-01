La majeure partie de ces migrants, 407, se trouvait à bord de l'Ocean Viking, un navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec Médecins sans frontières (MSF), tandis que 78 étaient sur le navire Alan Kurdi de l'ONG allemande Sea Eye.

«Ocean Viking a secouru 184 hommes, femmes et enfants qui se trouvaient en détresse cette nuit sur deux canots pneumatiques», 102 à 80 milles nautiques (près de 150 km) des côtes libyennes et 82 dans les eaux où les secours sont de compétence maltaise, a écrit MSF sur son compte Twitter.

«Avec cinq opérations menées de nuit en moins de 72 heures c'est un total de 407 survivants qui se trouve maintenant en sécurité à bord», a ajouté l'ONG.

«Nous avons eu des journées chargées (...) avec de nombreuses embarcations en détresse ce week-end.

En dépit de l'hiver et du mauvais temps (...) de nombreuses embarcations quittent la Libye», a déclaré le coordinateur de MSF à bord de l'Ocean Viking, Aloys Vimard, cité par les médias. L'Alan Kurdi a participé à deux opérations de secours, avec un total de 78 personnes désormais à bord.