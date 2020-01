Une «pseudo» organisation nationale de lutte contre la corruption (non agréée) a été démantelée par la brigade de recherche du groupement territorial de la gendarmerie national à Tizi-Ouzou pour «escroquerie et tromperie», a-t-on appris dimanche auprès de ce corps d'arme.

Les mis en cause dans cette affaire, au nombre de cinq qui avaient déposé un dossier de demande d’agrément auprès du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, ont créé une association dénommée «Organisation nationale de lutte contre la corruption» et tenue illégalement une assemblée générale constitutive à Alger, a-t-on précisé de même source.

Cette association qui n’a pas été agréée a commencé à activer dans l’Illégalité.

Ses membres ont produit un cachet humide de l’organisation, ouvert un bureau national, désigné des représentants régionaux et de wilayas, créé une page sur les réseaux sociaux et une fausse école de formation à Ben Aknoun (Alger) et ont même lancé les formulaires d'adhésion, a-t-on précisé de même source. Les investigations, menées par la brigade de recherche du groupement territorial de la gendarmerie national à Tizi-Ouzou sur cette organisation qui a un représentant au niveau de cette wilaya, ont permis d’identifier son chef, originaire de la wilaya de Batna, et ses quatre acolytes originaire notamment d’Oran et d'Alger et de dévoiler l’illégalité de cette organisation et les affaires d’escroqueries et de tromperies auxquelles elle s’adonnait, a-t-on souligné.

«Cette association de malfaiteurs qui activait à l’échelle nationale exerçait des pressions par le chantage sur des citoyens et des cadres dans le but de leur extorquer des fonds. Elle a aussi organisé, en contre partie de grosses sommes d’argent, des sessions de formation en faisant croire aux +stagiaires+ qu’ils vont obtenir à la fin de leur formation des diplômes d’une université d’un pays étranger,» a-t-on révélé de même source.

Parmi les cinq membres de cette organisation de malfaiteurs, âgés entre 37 et 50 ans, deux ont été interpellés par la gendarmerie et présenté au devant le parquet de Tizi-Ouzou qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt pour les chefs d’accusation de «création d’une association sans agrément», «production d'un cachet humide sans autorisation», «escroquerie» et «faux et usage de faux», a-t-on appris de même source.

Les trois autres mis en cause dans cette affaire qui ont été identifiés sont en fuite et font l’objet d’un mandat d’amené, a fait savoir la gendarmerie nationale.