La brigade de sécurité routière de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tissemsilt a enregistré, en 2019, une diminution du nombre de points noirs à l'origine d'accidents de la circulation sur la route nationale route nationale (RN 14), a-t-on appris dimanche du chargé de communication et orientation au groupement territorial de ce corps de sécurité.

Le commandant Ledmi Redouane a indiqué, à l'occasion d’une campagne de sensibilisation et de prévention contre les accidents de la route, lancée dimanche à l’entrée nord du chef-lieu de wilaya, que le nombre de points noirs à l'origine des accidents de la circulation au niveau de la RN 14 a baissé à trois seulement au cours de l'année écoulée, après l'élimination du point de la zone «Hanna Mimouna dans la commune de Khémisti, à travers la réalisation d'un dédoublement de voie cette collectivité locale à la commune de Tissemsilt. La brigade de sécurité routière recense actuellement trois points noirs seulement au niveau de «Laram» et «Sidi Ghalem» dans la commune de Layoune et de «Sidi Berradjaa dans la commune (Youssoufia) sur la route nationale 14 dans son tronçon reliant les deux communes (Layoune et Youssoufia , a-t-il précisé.

Par ailleurs, il a indiqué que les unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale ont enregistré 47 accidents de la circulation en 2019 faisant 19 morts et 101 blessés à différents degrés de gravité, soit une une baisse de 18% par rapport à l'année 2018 qui a connu 57 accidents.

La première journée de la campagne de wilaya de sensibilisation, organisée par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale en coordination avec les différents partenaires, a été marquée par la distribution de dépliants et l’appel des conducteurs de véhicules de transport de voyageurs et de marchandises au respect du code de la route et de la vitesse légale et à ne pas conduire en cas de fatigue.

Le programme de cette campagne de 15 jours comprend des rencontres de sensibilisation et de proximité et des sorties sur terrain pour prodiguer des conseils aux usagers de la route, ainsi que des expositions et des émissions radiophoniques sur ce sujet.