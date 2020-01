Un total de 402 postulants à la formule d’auto-construction, portés sur les listes d’attente, se sont vus accorder des lots de terrain à bâtir dans la commune de Laghouat, a-t-on appris lundi des services de la commune.

L’opération intervient au terme des enquêtes approfondies pour l’assainissement des listes nominatives des 3.500 bénéficiaires rendues publiques et qui ont révélé un nombre de 700 postulants n’ouvrant pas droit à cette attribution, a indiqué le président de l’assemblée populaire communale de Laghouat, Mohamed Benguesmia. Le même responsable a fait part de l’affichage des listes des personnes exclues pour leur permettre de faire valoir leur éligibilité à cette opération, ajoutant que les enquêtes administratives menées conformément aux procédures réglementaires ont confirmé l’éligibilité de 402 bénéficiaires suppléants. Les bénéficiaires, aux revenus mensuels en-dessous de 100.000 DA percevront une aide de l’Etat d’un montant d’un million (1) de dinars, a-t-il signalé. Le tirage au sort pour la localisation des bénéficiaires sera organisée mardi à la salle omnisports «Dada Benyounes» à Laghouat, en présence des élus locaux, des bénéficiaires et d’un huissier de justice, a fait savoir M.Benguesmia. Les lots de terrains sont situés au chef lieu de la commune de Laghouat, au niveau des zones de Bouchaker, Oasis-Nord et Bordj-Senouci, a précisé le P/APC de Laghouat.