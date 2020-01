Au total, 3 614 foyers répartis à travers les communes de la daïra de Magra (M’sila) ont été raccordés au réseau de gaz naturel au cours des exercices 2018 et 2019, a-t-on appris, lundi auprès des services de la direction locale de l’énergie.

Ces opérations ont touché, les localités de Laatal et Gueddicha dans la commune de Berhoum, Ouled Si Ameur dans la commune de Ain El Khadra, Ouled Belhout dans la commune de Belaiba et Ouled Mebarek et Chouafa dans la commune de Magra, ont précisé les mêmes services, ajoutant qu’une enveloppe de plus de 1 milliard de dinars a été mobilisée pour la concrétisation de ces projets. Ces réalisations ont eu «un impact social et environnemental important», se traduisant notamment par la diminution de l’utilisation du bois des forêts et des bonbonnes de gaz butane dans ces localités éloignées, selon la même source.

D’autres opérations portant sur le raccordement au gaz naturel seront concrétisées au cours des prochains programmes de développement, selon les mêmes services qui ont expliqué qu’après ces réalisations, le taux de raccordement au gaz naturel dans la daïra de Magra dépassera les 70%.