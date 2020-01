Une opération de distribution de 4.648 logements publics locatifs sera lancée dans la wilaya de Saïda à partir du mois de mars prochain, a-t-on appris lundi de la direction locale de l’habitat.

Le quota concerne 3.000 logements au chef-lieu de wilaya, 284 à Hassassna, 225 à Ouled Khaled, 209 logements à Ouled Brahim, 190 à Youb, 110 à Sidi Boubekeur, 95 à Sidi Ameur et 335 à Aïn Lahdjar.

Le quota restant concernera les autres communes de la wilaya entre 40 et 60 unités chacune, a-t-on précisé.

Les travaux d’aménagement extérieur de ces cités d’habitation sont en cours pour leur raccordement aux réseaux d’AEP, d’assainissement, du gaz et d’électricité, l’éclairage public en LED, l’aménagement des espaces verts, la réalisation des aires de jeux pour enfants, a souligné le chef du service d’exploitation de l’OPGI, Farid Chaïb.

Plus de 6.000 logements publics locatifs ont été distribués l’année écoulée à travers la wilaya, indique-t-on à l’OPGI. Par ailleurs, la commission d’étude des dossiers au niveau de la daïra de Saïda a étudié plus de 4.000 demandes de logement public locatif sur 14.000 déposées auprès des services de la daïra, a souligné le chef de la daïra Said Khalil. Le même responsable a ajouté que l'année dernière a été marquée par la remise des clés de 3.137 logements locatifs publics à Saïda, le relogement de 1.473 familles résidant dans le vieux bâti au chef lieu de wilaya dans le cadre du plan visant la résorption d e l’habitat précaire.

Saida compte un programme de réalisation de 15.239 logements locatifs publics dont 10.524 ont été réceptionnés et 4.312 logements sont en cours de construction, selon la Direction de l’habitat.