Ce regroupement de deux jours «est organisé dans le cadre du développement et de la modernisation du secteur de la Protection civile, particulièrement dans le domaine des ressources humaines et eu égard aux missions multiples et de plus en plus complexes dévolues au secteur de la Protection civile», précise la même source.

A cette occasion, les officiers chargés de la communication, présenteront les bilans d’activités de l'année 2019 et exposeront le programme d'action en matière de communication et d'information pour l’année 2020, ajoute la même source, relevant que cette rencontre «est une occasion pour les chargés de communication d'acquérir des connaissances et le savoir-faire dans le domaine de la gestion de l'information préventive».

Elle permettra également de «relever le degré de leurs compétences en ce qui concerne la communication et l'information dans les situations ordinaire et de crise et ce, par l'exploitation idéale des différents outils et instruments de communication disponibles». Les participant «auront aussi la possibilité d'améliorer la maîtrise des réseaux sociaux dans la prévention des risques majeurs», conclut le communiqué de la Protection civile.