Une étude menée aux Etats-Unis associe, pour la première fois, le Bisphénol A, présent notamment dans les boîtes de conserve et les canettes, à l'obésité chez les enfants.

« Il est clair qu’une mauvaise alimentation et que l’absence d’activité physique sont responsables de l’obésité chez les enfants. Mais l’histoire ne s’arrête pas là» affirme le Dr Leonardo Trasande, pédiatre et professeur de médecine environnementale à l’Université de médecine de New-York. Une étude qu’il a dirigée auprès de 3 000 enfants et adolescents, vient en effet de faire un lien entre l’exposition au Bisphénol A et le risque d’obésité. « Notre étude laisse à penser qu'il faut aussi prendre en compte des causes environnementales potentielles, particulièrement chimiques, qui pourraient être un facteur de plus contribuant à l'obésité ».

Cette étude, menée de 2003 à 2008, a notamment comparé le taux de BPA dans les urines et le poids des enfants, qui, selon les résultats, ont été divisés en quatre groupes. Environ 22% des enfants avec le taux le plus élevé de BPA étaient obèses contre seulement 10% chez ceux avec les niveaux les plus faibles.

« Mais le plus important dans cette étude, c’est qu’elle a montré que les enfants qui avait un important taux de Bisphénol A dans les urines avaient 2,6 fois plus de risques d’être obèse tout en ayant une alimentation saine et en n’avalant aucun surplus de calories. Ce qui semble indiquer que le bisphenol modifie réellement le métabolisme des enfants » insiste le Pr Trasande.

D’autres études ont déjà pointé du doigt les dangers du Bisphénol A, qui est employé dans la fabrication de nombreux récipients alimentaires ou dans les couches intérieures des canettes. On sait que les fillettes exposées in utero au Bisphénol A ont des risques accrus d’anxiété ou d’hyperactivité, que l’exposition au Bisphénol A a des conséquences néfastes sur les connexions du cerveau et sur la vitalité des spermatozoides...

Rappelons que le Parlement français a voté une interdiction totale du Bisphénol A pour tous les récipients alimentaires à partir de 2014 et dès 2013 pour les produits destinés aux enfants de moins de trois ans.