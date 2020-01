Les recettes réalisées par les services des Douanes algériennes dans la wilaya d’Ouargla ont enregistré une nette hausse en 2019, soit 49,18% par rapport à l'exercice 2018, a-t-on appris dimanche auprès de la direction régionale des Douanes algériennes d’Ouargla.

Fruit des efforts continus déployés par éléments des services des Douanes de la wilaya, cette hausse a été estimée à 357,15 millions DA par rapport aux recettes de 2018 qui s’étaient affichées à hauteur de 239,40 millions DA en 2018.

La hausse a été réalisée à la faveur des règlements à l’amiable (488 opérations), des ventes aux enchères (37), des cessions à l’amiable (2) et des amendes perçues sur les diverses infractions (contrebande, infractions au change, entre autres), selon les explications fournies par la cellule de communication de la Direction régionale des Douanes.

L’on relève, en outre, 1.056 saisies, d’une valeur de 5,4 millions DA, lors des opérations d’import/export effectuées au niveau du poste frontalier «Taleb Larbi» (El-Oued), ainsi que près de cinq (5) kilogrammes de drogues, des boissons alcoolisées (540 unités), des psychotropes (8.644 comprimés) et plus de 7.000 cartouches de cigarettes de marque étrangère, a expliqué le sous-directeur de la cellule de communication, Abdelfattah Tazir, lors de «Portes ouvertes» sur les services de ce corps constitué, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des Douanes.

Intervenant à cette occasion, à laquelle ont pris part les autorités locales, le directeur régionale des douanes d’Ouargla, Tewfik Benhamla, a évoqué la nouvelle stratégie prônée par la Direction générale des Douanes portant généralisation de la numérisation de ses services pour la protection des frontières et la contribution au développement économique, avant de convier les acteurs à déployer davantage d’efforts pour faire face aux défis et assurer un environnement sain et sécurisé aux opérateurs économiques et entreprises. Mettant à profit la célébration de cette journée, le wali d’Ouargla, Aboubakr Seddik Boucetta, a inauguré le nouveau siège de la Direction régionale des Douanes au niveau de la zone des équipements publics d’Ouargla.

La célébration de cette journée a donné lieu aussi à la remise de grades à une vingtaine d’agents et de cadres, ainsi que des titres de mérite à des douaniers de la Direction régionale des Douanes.