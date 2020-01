Plus de 299 millions DA ont été engrangés par la direction régionale des Douanes de Sétif, courant 2019, à la faveur des ventes aux enchères, apprend-on dimanche de cette direction.

Ce montant a été recouvré par les recettes relevant de la direction régionale de Sétif et qui compte également les wilayas de Béjaia, Bordj Bou Arreridj et Jijel au terme de 13 opérations de ventes aux enchères publiques, après les activités de contrôle effectuées par ses inspections, a indiqué la sous-directrice chargée de la communication, Amel Rahab en marge de la célébration de la journée mondiale des douanes, à la maison de la culture Houari Boumediene.

La même source a indiqué que l’administration douanière à travers le territoire de la direction régionale de Sétif a contribué au cours du même exercice, à hauteur de 14 milliards DA, au financement du Fonds de garantie et solidarité des collectivités locales.

Elle a ajouté que 1,7 milliards DA d’amendes ont été infligées lors du traitement de 190 dossiers de litiges en rapport avec des affaires de contrebande, en plus de 8 milliards DA d’amende suite au traitement de 109 affaires d’infraction à la législation sur le mouvement des capitaux de et vers l’étranger. Dans le cadre des activités des brigades douanières, il a été également procédé à 969 points de contrôle douanier et 175 autres mixtes (sûreté et gendarmerie) ayant donné lieu à la saisie de plus de 104 millions DA de marchandises, a indiqué la même source.

Mme Rahab a relevé, par ailleurs, que 86 opérateurs économiques ont bénéficié d’avantages et de facilités douanières en matière d’enlèvement des marchandises et de règlement des droits et de taxes accordés aux opérateurs ‘‘intègres’’. Les services douaniers de la direction régionale ont traité, en outre, à la même période 1,8 millions d’entrées de visiteurs au pays et 1,7 millions de sorties à travers les aéroports et les ports des wilayas, selon la même source.

Des portes ouvertes sur les activités douanières ont été organisée à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des douanes placée sous le slogan ‘‘La durabilité au c£ur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète’’ La cérémonie a donné lieu à la remise de grades aux douaniers promus et à la distinction de plusieurs autres partants à la retraite.