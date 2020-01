Au total 121 déclarations en douane de diverses opérations d’exportation ont été effectuées en 2019 à partir du port commercial de Mostaganem, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction régionale des Douanes de la région de Chlef.

Les chiffres révélés, en marge de la journée mondiale des Douanes, organisée par l’inspection des divisions des Douanes de Mostaganem, indiquent que les déclarations en douane des opérations d’exportation ont augmenté durant l’année écoulée de 92 pour cent par rapport à l’année 2018. Selon la même source, durant cette période, plus de 96.400 tonnes de divers produits, une augmentation de 845 %, pour une valeur globale de l’ordre de 6,8 milliards DA, soit une hausse de 376 % ont été déclarées contre 10.000 tonnes de produits d’une valeur de 1,4 milliard DA en 2018. Cette journée mondiale, qui a vu la participation des autorités civiles et militaires de la wilaya de Mostaganem, a été marquée par une cérémonie de remise de grades à des agents de ce corps, mais aussi des récompenses à des retraités et à des familles de douaniers victimes du devoir national. L’évènement a été marqué également par l’organisation d’une série d’exhibitions des unités opérationnelles de diverses brigades des Douanes et de moyens et de matériels, ainsi qu’une exposition des activités de l’année de l’Inspection des divisions des Douanes de Mostaganem et des biens et marchandises saisis. Un centre de santé social, sis à haï «Plateau», réalisé par la mutuelle des Douanes algériennes pour une enveloppe financière estimée à 19, 7 millions DA, a été inauguré à cette occasion.