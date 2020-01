L'inspection divisionnaire des douanes de Sidi Bel-Abbès a enregistré, depuis le début d'année courante, 70 contraventions en coordination avec différents services de sécurité, a-t-on appris dimanche de son directeur, Hellal Mohamed.

Le même responsable a indiqué, en marge de portes ouvertes organisées dans le cadre de la journée mondiale des douanes célébrée le 26 janvier, que ces contraventions portent sur 47 infractions liées à la contrebande et au système de change. Les saisies induites des infractions de contrebande sont estimées à plus de 111 millions DA de marchandises, tandis que la valeur des moyens de transport saisis représente plus de 25 millions de dinars et des amendes assorties plus de 763 millions DA, a-t-on fait savoir. Les portes ouvertes, qui se poursuivent jusqu'au 30 janvier en cours, comportent un exposé des statistiques de l'inspection des douanes dans le but de faire connaitre davantage au public cet important dispositif et les développements dans le domaine de la lutte contre la contrebande et de la protection de l'économie nationale, a-t-on souligné. Parallèlement à cette manifestation, une campagne de don de sang a été lancée au niveau de la direction de l'inspection divisionnaire des douanes dans le but de renforcer la banque du sang de la wilaya.