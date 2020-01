Des journées d’information sur le Commandement de la Garde républicaine se sont ouvertes dimanche à la maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki de Mostaganem dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication de l’Armée nationale populaire (ANP) de l’exercice 2019-2020.

Le commandant de la Garde républicaine, le général de corps d'armée Benali Benali a souligné, dans un message lu par le chef de service communication de ce corps, le colonel Gharbi Amine, que cette manifestation constitue un espace important de communication pour exposer les différentes moyens dont dispose la Garde républicaine, faire connaître davantage ses missions et expliquer et donner des réponses à toutes les questions des citoyens et liées à cette arme.

Pour sa part, colonel Gharbi a déclaré que «de telles manifestations d’information font partie des nobles traditions que le Haut commandement de l'Armée nationale populaire tend à consacrer à travers différentes régions du pays en tant que trait d'union entre les citoyens et l'armée. Le colonel Brik Ahmed, chef du secteur militaire dans la wilaya de Mostaganem, représentant le commandant de la 2e Région militaire, a présidé l'ouverture de cette manifestation qui s'étalera jusqu'à mercredi prochain, en présence des autorités locales et de représentants de la société civile.

Dans une allocution d'ouverture il a souligné que cette manifestation permet aux citoyens de prendre connaissance des différentes composantes de la Garde républicaine et de ses missions et spécialités, dans le cadre de la mise en exergue des réalisations des structures de l'Armée nationale populaire dont la Garde républicaine, concrétisées au titre des programmes de développement et de modernisation. Cette manifestation, à laquelle le Haut commandement de l'ANP accorde une grande importance et une attention particulière, notamment dans le but de renforcer le lien Armée-Nation, renforcera la cohésion nationale et consolidera l'esprit de solidarité et de communication entre le peuple et son armée, a-t-il ajouté.

A la faveur de ces journées d’information dont l'ouverture a vu une présence distinguée de jeunes, d'étudiants et d'élèves, plusieurs ateliers sont organisés représentant les différentes spécialités de la Garde républicaine, notamment les protocoles, l'escorte, la musique, la cavalerie, ainsi que des photos et documentaires sur les différentes missions et les opportunités offertes aux jeunes pour accéder aux rangs de la Garde républicaine.