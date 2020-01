Le Conseil consultatif (Choura) du Mouvement de la société pour la paix (MSP) a estimé que la révision de la Constitution «est une priorité nationale urgente pour le changement de la nature du système politique», affirmant que le dialogue national «transparent, sérieux et rassembleur est la seule voie pour la concrétisation des revendications populaires».

Dans un communiqué rendu public samedi à l'issue de la 4ème session ordinaire de la réunion du Conseil de Choura, le MSP a déclaré que «la révision de la Constitution est une priorité nationale urgente pour le changement de la nature du système politique, la garantie des libertés fondamentales, sans restrictions, et la séparation des pouvoirs de manière à préserver l'identité et la souveraineté du peuple algérien à travers un référendum libre et régulier», soulignant que «le dialogue national transparent, sérieux et rassembleur est le moyen civilisé et la seule voie pour la concrétisation des revendications populaires et une aubaine pour la naissance d'une nouvelle ère».

Plaidant pour «une élaboration consensuelle des lois régissant la vie politique afin de garantir un climat politique transparent et régulier à même de restituer la souveraineté au peuple», le MSP a estimé que le Hirak populaire pacifique «constitue une garantie à la réalisation et à l'accompagnement des réformes politiques en vue d'un rééquilibrage de la balance des forces pour une nouvelle Algérie et la prise de mesures d'apaisement». Par ailleurs, le MSP a mis en garde contre «les dangers de la recrudescence du discours de haine sur des bases régionalistes et culturelles ainsi que toutes les formes d'extrémisme, appelant à «la valorisation des fondements de l'unité nationale et au renforcement des valeurs de tolérance et du respect de l'Autre».

Appelant à l'accélération de l'élaboration d'une approche conomique associant tous les partenaires actifs pour faire sortir l'Algérie de sa dépendance à la rente pétrolière et concourir à la prospérité des citoyens et à la garantie des droits des générations futures», le Mouvement a exhorté le Gouvernement à «prendre les mesures nécessaires et à adopter les politiques appropriées pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen, protéger les catégories vulnérables et leur assurer une vie décente, en vue de renforcer le front interne face aux menaces extérieures.

Sur un autre registre, le MSP a appelé la diplomatie algérienne à «poursuivre ses offices pour la réunification des rangs du peuple libyen et la concrétisation de la solution politique en vue de la préservation de l'unité et de la stabilité de la Libye», dénonçant «le parti pris flagrant de l'Occident à l'entité sioniste à l'occasion de ce qui est appelé Holocauste, ignorant les crimes infligés au quotidien au peuple palestinien désarmé». A noter, que M. Abdelkader Semari a été élu nouveau président du Conseil consultatif (Choura).