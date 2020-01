Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait état, dimanche à Alger, d'une «convergence totale» entre l'Algérie et la Turquie sur la nécessité d'oeuvrer ensemble à la concrétisation des conclusions de la Conférence de Berlin sur la Libye.

Concernant la situation dans la région, «une totale convergence existe entre nous et la Turquie, pays frère, sur la nécessité d'oeuvrer ensemble, avec l'aide d'Allah, à la concrétisation des conclusions de la Conférence de Berlin», a affirmé M. Tebboune lors d'une conférence de presse, animée conjointement avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à l'issue de leur entretien.

L'Algérie et la Turquie «suivent de près la situation en Libye», a-t-il ajouté. Tenue dimanche dernier sous l'égide de l'ONU et avec la participation de 11 pays dont l'Algérie, la conférence de Berlin sur la crise libyenne a mis en avant les principes fondamentaux pour la préservation de la paix et de la stabilité en Libye, notamment le renforcement de l'entente politique interlibyenne, en tant que cadre efficace pour le règlement de la crise. A ce propos, l'Algérie a proposé d'abriter le dialogue entre les frères libyens. Au plan bilatéral, le Président Tebboune a indiqué avoir convenu avec son homologue turc de porter «très bientôt» le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à plus de cinq (5) milliards de dollars, saluant la place de la Turquie devenue «aujourd'hui, l'une des grandes puissances économiques hors Union européenne (...) qui a bâti son économie sur les

PME». Le Président de la République a affirmé avoir convenu avec le Président Erdogan de consacrer un «échange quotidien» entre les ministres algériens et leurs homologues turcs, notamment les ministres des Affaires étrangères, pour «ne laisser place à aucun malentendu». Le Président de la République a fait savoir, en outre, qu'il a accepté l'acquisition par la Turquie d'un terrain pour la construction d'un nouveau siège de son ambassade en Algérie, évoquant également l'ouverture d'un Centre culturel turc en Algérie et d'un Centre culturel algérien en Turquie.

Le Président Tebboune a, par ailleurs, précisé avoir accepté l'invitation du président Erdogan à effectuer une visite en Turquie. Le président turc est arrivé, dimanche à Alger, pour une visite d'amitié et de travail de deux jours, à l'invitation du président Tebboune.