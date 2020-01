Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué dimanche avoir convenu avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, de porter très bientôt les échanges commerciaux entre les deux pays à plus de cinq (5) milliards de dollars.

Il a été convenu de porter très bientôt le volume des échanges entre l'Algérie et la Turquie à plus de cinq (5) milliards de dollars, a annoncé le Président Tebboune lors d'une conférence de presse animée avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, insistant sur l'importance des échanges bilatéraux notamment dans les domaines intéressant les jeunes. «La Turquie est aujourd'hui l'une des grandes puissances économiques hors Union européenne (...) qui a bâti son économie sur les PME», a souligné le Président de la République. En matière de coopération bilatérale, le Président Tebboune a affirmé avoir convenu avec le Président Erdogan de consacrer un «échange quotidien» entre les ministres algériens et leurs homologues turcs pour «ne laisser place à aucun malentendu». Le Président de la République a en outre précisé avoir donné son accord pour l'acquisition d'un terrain en vue de la construction d'une nouvelle ambassade de Turquie en Algérie, et convenu avec son homologue turc de l'ouverture d'un centre culturel turc en Algérie et d'un centre culturel algérien en Turquie. Le Président Tebboune a, par ailleurs, précisé avoir accepté l'invitation du président Erdogan à effectuer une visite dans son pays.