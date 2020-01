Le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan a reçu ,dimanche au siège de sa résidence, le président du Conseil de la Nation par intérim, M. Salah Goudjil.

Le Président Erdogan avait entamé, dimanche matin, une visite d'amitié et de travail de deux jours en Algérie, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette visite, les deux Présidents ont eu des échanges sur les voies et moyens à même de renforcer les liens unissant les deux pays, l'élargissement des domaines de coopération bilatérale, ainsi que la concertation sur les questions internationales d'intérêt commun.

Le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a reçu dimanche au siège de sa résidence à Alger le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine.