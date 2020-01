La première Dame de la République de Turquie, Mme Emine Erdogan, a inauguré dimanche dans la commune de la Casbah (Alger) un laboratoire informatique à l'école primaire Arezki Adjoud.

Construit par l'Agence turque de coopération et de coordination (Tika), ce laboratoire profitera en plus aux élèves de quatre écoles avoisinantes. A cette occasion, l'épouse du président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rendu hommage au peuple algérien pour l'accueil chaleureux qu'il lui réserve à chaque visite, se disant très heureuse de se retrouver en «Algérie, un pays frère», a-t-elle ajouté. Soulignant que «l'Algérie est une porte sur l'Afrique», elle a estimé que le continent africain «avance résolument vers l'avenir, fort de ses richesses naturelles, de son legs culturel et civilisationnel et de son peuple chaleureux», souhaitant que «le XXI siècle soit meilleur pour l'Afrique». Mme. Erdogan a appelé dans ce sens à faciliter aux générations montantes en Afrique l'accès aux moyens technologiques modernes en vue de favoriser les opportunités de leur réussite dans l'avenir. Concernant le laboratoire informatique inauguré, elle souhaité qu'il pourra contribuer positivement au parcours scolaire des élèves. La beauté de la Casbah d'Alger est un voyage dans le temps de par ses monuments historiques, notamment ceux datant de l'époque Ottomane, a-t-elle relevé.