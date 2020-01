Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage valables du 26 janvier au 1er février 2020, communiquées par la Banque d'Algérie. La valeur du DOLLAR est fixée à 117,89 DA à l'achat et à 125,09 DA à la vente.

La valeur de l'EURO est de 130,73 DA à l'achat et de 138,76 DA à la vente.

A rappeler que sur la semaine dernière (du 19 au 25 janvier 2020), la valeur du DOLLAR était fixée à 117,67 DA à l'achat et à 124,85 DA à la vente. La valeur de l'EURO était de 131,14 DA à l'achat et de 139,18 DA à la vente.

Il y a un mois (la semaine allant du 22 au 28 décembre 2019), la valeur du DOLLAR était fixée à 117,76 DA à l'achat et à 124,95 DA à la vente. La valeur de l'EURO était de 131,06 DA à l'achat et de 139,11 DA à la vente.

Il y a une année (du 27 janvier au 2 février 2019), la valeur du DOLLAR était fixée à 116,77 DA à l'achat et à 123,90 DA à la vente.

La valeur de l'EURO était de 132,74 DA à l'achat et de 140,86 DA à la vente.

Cotations hebdomadaires des billets

de banque et des chèques de voyage

valables du 26 janvier au 1er février 2020

Billets de banque Achat Vente

1 USD 117,89 125,09

1 EUR 130,73 138,76

1 CAD 89,55 95,04

1 GBP 154,85 164,35

100 JPY 107,60 114,18

1 SAR 31,43 33,35

1 KWD 388,05 411,87

1 AED 32,10 34,06

100 CHF 12.171,10 12.920,77

100 SEK 1.239,65 1.315,88

100 DKK 1.748,58 1.855,60

100 NOK 1.310,75 1.391,39

Chèques de voyage Achat Vente

1 USD 119,09 125,09

1 EUR 132,05 138,76

1 CAD 90,46 95,04

1 GBP 156,42 164,35

100 JPY 108,69 114,18

100 CHF 12.294,66 12.920,77

100 SEK 1.252,23 1.315,88