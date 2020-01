Vingt et un (21) opérations de développement et de renouvellement des réseaux d'approvisionnement en eau potable (AEP) et d'assainissement dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh (El-Bayadh) ont été lancées dernièrement, a-t-on appris dimanche du gestionnaire de cette collectivité locale.

Slimi Mohamed a indiqué, à l'APS, que sur ces opérations dotées d'une enveloppe budgétaire global de 700 millions de dinars dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, douze concernent le renouvellement du réseau d'Approvisionnement en eau potable touchant 80% et neuf le renouvellement du réseau d'assainissement qui devront toucher 95%.

Le même responsable a fait savoir que l'entame des travaux de ces projets a été décidé suite à la dégradation de la situation de ces deux réseaux, à travers les différents quartiers et artères de cette commune, ajoutant que ces travaux seront achevés avant la fin du premier trimestre 2020. Cette collectivité locale a également bénéficié, dans le cadre de la même Caisse, de 10 autres opérations concernant l'aménagement urbain, notamment la réalisation de trottoirs et le bitumage des routes, à travers plusieurs quartiers de cette commune de 42.000 habitants. Trois opérations ont été déjà lancées et le restant en avril prochain, a-t-on indiqué.

Une enveloppe de 730 millions DA a été consacrée à ces 10 opérations, dont les travaux ont été confiés à la direction de la construction, de l'urbanisme et d'architecture et seront achevés avant la fin du premier semestre de l'année en cours, selon la même source.

D'autre part, une opération de renouvellement du réseau d'éclairage public des quartiers et artères de la commune de Labiodh Sidi Cheikh sera être lancée, prochainement, avec un budget de 170 millions DA, a-t-on indiqué. En outre, une enveloppe de 11 millions DA a été dégagée du fonds des recettes de la commune pour le réaménagement et la réhabilitation du marché hebdomadaire de fruits et légumes dont les travaux démarreront la semaine prochaine, en plus d'un budget de 40 millions DA pour l'aménagement de plusieurs espaces verts et le jardin public. Le même responsable a annoncé qu'un projet de bitumage de la deuxième tranche de la voie d'évitement de la commune de Labiodh Sidi Cheikh sera lancé incessamment. Concernant les infrastructures sportives, des projets de réalisation de 4 terrains de proximité en gazon artificiel seront bientôt lancés à travers les quartiers de la commune, sachant que deux terrains de proximité similaires ont été réceptionnés dernièrement. Par ailleurs, une opération de restauration de la zaouia de Sidi Cheikh a été lancée dernièrement. Cette opération vise la réhabilitation de plusieurs structures de cette «zaouia» qui accueille, chaque année, la manifestation dite «Rekb Sidi Cheikh».