L’approvisionnement de la wilaya de Tizi-Ouzou par sa quantité journalière de lait partiellement écrémé est «assurée sans perturbation» a indiqué dimanche Kada Adjabi , directeur local du commerce, suite à la «suspension provisoire» de la production au niveau de la laiterie «Atlas» de Draâ Ben-Khedda, à l’Ouest du chef lieu de wilaya.

«Nous avons trouvé un accord avec l’Office national interprofessionnel du lait (ONIL) dès la suspension provisoire de la production au niveau de cette laiterie, consistant à répartir la poudre de lait sur les deux laiteries publiques de Béjaia et de Boudouaou (Boumerdès) de sorte à maintenir l’approvisionnement quotidien de la wilaya avec sa quantité journalière qui avoisine les 300 000 litres», a-t-il indiqué dans une déclaration à l’APS.

Les distributeurs desservant le flanc Est, au nombre de 18 distributeurs, sont ainsi orienté vers la wilaya de Béjaia pour s’approvisionner et ceux assurant le versant Ouest, soit 44 distributeurs, vers Boudouaou, a-t-il expliqué, tout en saluant «la compréhension affichée par l’ensemble des distributeurs». L’important, a observé Adjabi, «est d’approvisionner la population en lait sain et d’éviter toute perturbation dans l’approvisionnement» causée par cette suspension momentanée de la production au niveau de cette laiterie, rappelant que la wilaya compte quatre laiteries d’une capacité de production journalière moyenne de 444 950 litres. La suspension de la production au niveau de cette laiterie a été décidée samedi par les services de la direction locale du commerce suite à «la découverte d'une bactérie (Coliforme) dans le produit mis sur le marché par cette fabrique après deux prélèvements effectués». Le propriétaire de la laiterie a été, à cet effet, mis en demeure de «procéder aux opérations de nettoyage et de désinfection nécessaires pour pouvoir reprendre la production après de nouvelles analyses qui seront effectuées», a expliqué Adjabi, indiquant avoir instruit l’inspection locale du commerce de Draâ Ben-Khedda à cet effet.

«Nous allons effectuer de nouveaux prélèvements qui seront envoyés pour analyse au niveau du laboratoire de contrôle de la qualité des produits agroalimentaire et alimentaire d’Alger et décidé alors des suites de cette suspension», a-t-il ajouté.