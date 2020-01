Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé samedi à un remaniement partiel dans le corps des walis et des walis délégués.

«Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, a signé, ce Jour, un décret portant mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués», indique un communiqué de la Présidence de la République.

A ce titre, sont nommés wali Messieurs :

ADRAR : BAHLOUL Larbi

CHLEF : DJARI Messaoud

OUM-EL-BOUAGHI : TIBOURTINE Zine Eddine

BATNA : MEZHOUD Toufik

BISKRA : ABINOUAR Abdallah

BLIDA : NOUICER Kamel

BOUIRA : LAKEHAL AYAT Abdessalem

TLEMCEN : MERMOURI Amoumène

TIARET : DERAMCHI Mohamed Amine

ALGER : CHERFA Youcef

DJELFA : BENAMAR Mohamed

JIJEL : KELKAL Abdelkader

SAIDA : SAAYOUD Saïd

SIDI BEL ABBES : LIMANI Mustapha

CONSTANTINE : SACI Ahmed Abdelhafidh

MOSTAGANEM : SAIDOUN Abdelsamai

MASCARA : SEYOUDA Abdelkhalek

BORDJ BOU ARRERIDJ : BENMALEK Mohamed

TINDOUF : MAHIOUT Youcef

TISSEMSSILT : ZEKRIFA Mahfoud

KHENCHELA : BOUZIDI Ali

TIPAZA : HADJ MOUSSA Omar

MILA : MOULAY Abdelwahab

AIN DEFLA : EL BAR Mbarek

NAAMA : MEDEBDED Idir

Sont nommés wali délégué Madame et Messieurs :

DRARIA (w. d'Alger) : ZERROUKI Ahmed

MENEA (w. Ghardaïa) : AISSAT Aïssa

DRAA ERRICH (w. Annaba): BOUCHACHI Ouassila

DJANET (w. Illizi) : CHELLALI Boualem.



Par ailleurs, le président de la République a mis fin aux fonctions des walis et walis délégués suivants :

- Bekkouche Hamou (Adrar)

- Sadek Mustapha (Chlef)

- Hadjas Messaoud (Oum El Bouaghi)

- Mohamedi Farid (Batna)

- Kerroum Ali (Biskra)

- Bouaiche Ali (Tlemcen)

- Ben Touati Abdeslem (Tiaret)

- Dif Tewfik (Djelfa)

- Far Bachir (Jijel)

- Louh Seif El Islam (Saida)

- Rabhi Mohamed Abdenour (Mostaganem)

- Delfouf Hadjri (Mascara)

- Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-Arreridj)

- El Afani Salah (Tissemsilt)

- Bouchama Mohamed (Tipaza)

- Amiar Mohamed (M'sila)

- Benyouce Aziz (Ain Defla)

- Hadjar Mohamed (Naâma)

- Mechri Azzedine (Ghardaïa)

* Walis délégués :

- Elgoussem Ammar (Draria - w. Alger)

- Habita Mohamed (Draâ Errich - w. Annaba)

- Dahmani Ahmed (Menea - w. Ghardaïa).