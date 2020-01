Une déclaration commune portant création d'un Conseil de coopération de haut niveau entre l'Algérie et la Turquie a été signée dimanche à Alger.

La déclaration a été signée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le président turc avait entamé, plus tôt dans la journée, une visite d'amitié et de travail de deux jours en Algérie, à l’invitation du président Tebboune.