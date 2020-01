L'entretien entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont été élargis dimanche à Alger aux membres des deux délégations.

Ont pris part à ces entretiens, côté algérien, le directeur de cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, le ministre l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, et le ministre du Commerce, Kamel Rezig. Côté turc, les membres de la délégation accompagnant M. Erdogan ont assisté à ces entretiens. Le président turc a entamé dimanche une visite d'amitié et de travail de deux jours en Algérie, à l’invitation du président Tebboune.