S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de distinction des acteurs de la pièce de théâtre «GPS» qui a décroché récemment le prix «El Kacimi» pour la meilleure représentation arabe, la ministre a précisé que «la concrétisation de cette feuille de route ne sera possible qu'avec l'association de toutes les compétences, et ce dans le cadre de la transparence et la confiance».

La ministre a indiqué, dans ce sens l'organisation «des assises regroupant des artistes et des gens du théâtre en vue de définir +les lacunes+ et les solutions pour y remédier», assurant qu'elle «se tiendra aux côtés des gens du théâtre pour mettre fin à la bureaucratie et à la mauvaise gestion, ayant causé la médiocrité et la marginalisation des vrais créateurs». Elle a promis, en outre, de laisser les portes du ministère ouvertes au dialogue, conformément à la volonté exprimée par le Président de la République, Abdemadjid Tebboune de rompre avec les anciennes pratiques et l'edification d'une nouvelle République. Evoquant Hanane Mehdi qui a décroché la troisième place au 12e Festival du Théâtre arabe de Amman (Jordanie) pour son texte destiné au enfants «l'Homme de neige rouge», Mme Bendouda a souligné que le théâtre pour enfants sera également «l'un de nos défis majeurs» dans l'avenir. Ecrite et mise en scène par Mohamed Cherchel et produite par le Théâtre national algérien (Tna), la pièce «GPS» a reçu un prix d'une valeur d'un million DA.